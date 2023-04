Ludwigshafen. In der Nacht auf Freitag ist ein in der Palmenstraße in Ludwigshafen geparkte Roller eines 22-Jährigen durch unbekannte Täter gestohlen und im Anschluss in einem nahegelegenen Feldweg angezündet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der lichterloh in Flammen stehende Roller durch die Feuerwehr gelöscht. Am Roller entstand Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 bei den Beamten zu melden.

