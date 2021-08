RNV passt Fahrpläne an

Ludwigshafen. Berufspendler in Ludwigshafen müssen sich ab Montag, 30. August, auf einige Veränderungen einstellen. Dann stellt die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) die Fahrpläne für zahlreiche Bahn- und Buslinien in der Stadt sowie für verschiedene Verbindungen nach Mannheim um. Durch die Anpassung der Fahrzeiten sollen Anschlüsse und Pünktlichkeit verbessert werden, verspricht das Unternehmen. Teilweise werden zudem Betriebszeiten ausgeweitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So soll etwa die Anbindung der BASF durch mehr Fahrten und ausgeweitete Zeiten auf diversen Linien, insbesondere für Schichtarbeiter, morgens vor 6 Uhr und auf der Linie 78 verbessert werden. Bahnen der Linie 7 fahren nach dieser Umstellung bereits ab 5.15 Uhr im Zehn-Minuten-Takt in Richtung Oppau.

Auf vielen weiteren Linien werden die Abfahrtszeiten geändert. Die erste Abfahrt der Linie 74 ab Niederfeld Richtung Berliner Platz sowie die erste Abfahrt der Linie 87 ab Londoner Ring Richtung Oppau West erfolgen jeweils fünf Minuten früher. Die Linie 77 fährt, von wenigen Fahrten abgesehen, grundsätzlich fünf Minuten früher. Auch auf den Bahnlinien 6/6A, 7, 8 EX und 9 EX sowie auf fast allen Buslinien kommt es zu Änderungen. Ein neues rheinüberschreitendes Angebot gibt es ab 13. September. In den Berufsverkehrszeiten fahren im 20-Minuten-Takt zusätzliche Bahnen als Linie 6E aus Richtung Rheingönheim, Mundenheim und Innenstadt nach Mannheim. jei