Ringen um Millionen

Ludwigshafen. Am Frankenthaler Landgericht hat am Dienstag die Hauptverhandlung um die Millionenforderungen der Firma Moß gegen die Stadt Ludwigshafen begonnen. Das Abrissunternehmen aus Lingen hatte im Jahr 2020 die einsturzgefährdete Pilzhochstraße abgebrochen und anschließend Nachtragszahlungen in Höhe von rund sieben Millionen Euro geltend gemacht. Beauftragt worden war das Unternehmen für 5,1 Millionen Euro, so dass sich die geforderten Gesamtkosten auf rund zwölf Millionen Euro belaufen. Die massive Kostensteigerung begründet die Firma mit Auflagen durch einen Prüfer, die den Ablauf verzögert hätten, aus Sicht des Unternehmens jedoch nicht erforderlich gewesen wären.

Eine schnelle Einigung ist nicht in Sicht, da die Positionen der beiden Parteien weit auseinander liegen. Die Stadt Ludwigshafen hat ihrerseits eine Widerklage erhoben und fordert von der Firma Moß Schadenersatzzahlungen in Höhe von 585 000 Euro. Als Begründung werden der aufgrund von Verzögerungen verlängerte Schienenersatzverkehr sowie Beschädigungen im Bereich unter dem Bauwerk angeführt.