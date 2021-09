Rhythmen und Konzerte

Ludwigshafen. Eine kulturelle Premiere wird im Oktober in Ludwigshafen gefeiert. Zum ersten Mal lädt das Kulturzentrum „dasHaus“ (Bahnhofstraße 30) am Sonntag, 17. Oktober, ab 12 Uhr, zu einem Welt Percussion- und Tanzfestival ein. Die Veranstaltung soll ein Zusammentreffen von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt sein, wie die Verwaltung ankündigt. Künstlerischer Leiter ist Tayfun Ates. Workshops, Konzerte und ein Gesprächsformat sollen „vielfältige Impulse für den musikalischen und tänzerischen Austausch“ bieten, heißt es in der Ankündigung.

Zwischen 12 und 15 Uhr werden fünf Kurse zu den Themen Percussion und Tanz angeboten. Interessierte können sich für drei dieser Workshops anmelden und sie in aufeinanderfolgenden, 45-minütigen Sessions besuchen. Themen sind etwa Rhythmik, Technik und Stilistik beim Spiel der Darbuka, die afro-kolumbianische Percussion, die Welt der Percussion im Orchester, ägyptischer Bauchtanz und der indische Tempeltanz Bharatanatyam.

Bei einer Gesprächsrunde von 15.30 bis 17 Uhr wird der derzeitige kulturelle Wandel thematisiert. Das Gesprächsformat, bei dem auch die Rhythmuswelten aus den Workshops einbezogen werden sollen, werden vom HauRat, dem Publikumsbeirat des Kulturzentrums, und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vorbereitet.

Von 18 bis 22 Uhr gibt es dann stündlich ein Konzert – mit Lichtshow und visuellen Effekten von Golo Mühr. Zu hören sind unter anderem die Formation Colourage (18 Uhr), Percussion Alarm mit Simon T. Meyer, Mario Maradei Gonzalez und Tayfun Ates (19 Uhr), Samira Kha nochmals mit Tayfun Ates (20 Uhr) und ein Live-Set elektronischer Musik von TrommelTrubel (21 Uhr). Der Eintritt zum Festival ist frei, ein Besuch ist jedoch lediglich nach Anmeldung per E-Mail an andy@dievonquaer.de möglich. Es gilt die 2G plus Corona-Regel. jei

