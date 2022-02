Rheinuferstraße in Ludwigshafen ab Donnerstag gesperrt

Ludwigshafen. In dem Zeitraum von Donnerstag, 24. bis voraussichtlich Samstag, 26. Februar, wird die Rheinuferstraße in Ludwigshafen gesperrt sein. Wie die Stadt mitteilt, wird sie im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke in den Nacht- und frühen Morgenstunden wegen Hubsteigerarbeiten an der Unterseite der Bahnbrücke gesperrt sein.

Die Rheinuferstraße wird von Donnerstag ab 22.00 Uhr bis Freitag, 4.00 Uhr, ab der Kreuzung Yorckstraße bis zur Höhe Heny-Roos-Passage in Fahrtrichtung Norden gesperrt sein.

Am Freitag erfolgt ab 22.00 Uhr bis Samstag, 6.00 Uhr, die Sperrung in Fahrtrichtung Süden. Die Zufahrt zur Rheinuferstraße wird dann ab der Lichtenberger Straße bis zur Bahnhofstraße nicht mehr möglich sein. Damit sei auch der Zollhoftunnel in Richtung Süden nicht mehr befahrbar. Entsprechende Umleitungen würden eingerichtet.

