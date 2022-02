In Mannheim, Heidelberg und ganz Baden-Württemberg konnten die Einzelhändler schon vor etwa zwei Wochen kollektiv aufatmen, jetzt ist die 2G-Regel seit einigen Tagen auch in Rheinland-Pfalz aufgehoben. Eine Lockerung, die auch die Betreiber von Geschäften in der Ludwigshafener Innenstadt innig herbeigesehnt haben. Seit Freitag dürfen nicht mehr nur doppelt und dreifach Geimpfte oder Genesene

...