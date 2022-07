Rettung in Ludwigshafen: Hund steckt 2,5 Meter tief in Hasenbau

Ludwigshafen. Die Feuerwehr Ludwigshafen hat am Donnerstagmittag einen Hund aus einem Hasenbau in der Georg-Herwegh-Straße gerettet. Wie diese mitteilt, alarmierte der Besitzer die Einsatzkräfte nach erfolglosen Versuchen, den Rehpinscher zu befreien. Mit Hilfe von Kaminkehrerwerkzeug konnte festgestellt werden, dass das Tier zweieinhalb Meter tief in den Hasenbau gedrungen war. Unterstützt wurde die Rettungsaktion mit einer Kanalkamera der Stadtentwässerung der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen. Der Hund konnte dadurch zielgerichtet ausgegraben und n ach etwa einer Stunde dem Besitzer unverletzt übergeben werden.

