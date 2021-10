Reptilium Landau bietet Fotoaktion in Oggersheim

Ludwigshafen. Ein Foto mit Echsen, Schlangen und Spinnen können Mutige am 29. und 30. Oktober, von 11 bis 15 Uhr, in Oggersheim machen. In Zusammenarbeit mit dem Reptilium Landau bietet der Hornbach-Markt in Oggersheim die Möglichkeit, sich passend zu Halloween mit den Tieren fotografieren zu lassen. „Wir schätzen die Arbeit dieses größten Reptilienzoos in Deutschland sehr und möchten die Einrichtung, die im Zuge der Corona-Pandemie lange Zeit geschlossen bleiben musste, gerne unterstützen. Alle Spenden, die im Rahmen der Foto-Aktion hereinkommen, gehen komplett an das Reptilium“, sagt Hornbach-Marktmanager Heiko Ottosen. Wer will, kann das Foto im Markt ausstellen lassen, um an der Wahl des „coolsten Bildes“ teilzunehmen. Als Gewinn lockt ein freier Familien-Eintritt ins Reptilium. Die Auslosung findet am zweiten Eventtag statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1