Ludwigshafen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) haben den Schaden an einem Wasserrohr in der Frankenthaler Straße geflickt, der am Montagabend für eine Überflutung von Kellerräumen und eines Parkplatzes gesorgt hatte. Laut Mitteilung führte Materialermüdung zu dem Riss in dem Rohr. Die Leitung sei seit Mittwochnachmittag wieder in Betrieb. Die notwendigen Reparaturen zur Wiederherstellung der Oberfläche und des Gleiskörpers seien von den TWL beauftragt, wie lange sie dauern werden, sei noch nicht absehbar. Aus diesem Grund gelten für die Linien 4, 4a, 9 und 10 der RNV weiterhin Umleitungen, Ersatzverkehre und teilweise Ausfälle.

