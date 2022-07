Rentner verliert rund 173.000 Euro durch Betrug mit Bitcoins

Ludwigshafen. Wegen mutmaßlichen Onlinebetrugs hat sich ein 79-Jähriger an die Polizei in Ludwigshafen gewandt. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann einem vermeintlichen Hinweis über eine profitable Geldanlage in Bitcoins aus der Fernsehserie „Höhle der Löwen“ im Internet gefolgt. Dann sei er telefonisch mit einem Broker verbunden worden, der ihm die Gewinne und weitere Vorgehensweisen erläuterte. Über einen längeren Zeitraum wurden dann die Beträge eingezahlt. Am Ende des Monats meldete sich der Broker schließlich und gab an, das Konto sei gehackt worden und das Geld sei weg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 173.000 Euro.

