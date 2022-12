Ludwigshafen. Am Donnerstagnachmittag ist ein Rentner in der Kranichstraße in Ludwigshafen von einem Hund in die Hand gebissen worden. Der 71-Jährige beschrieb dem unbekannten Mann als ungefähr 25 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und schlank, teilt die Polizei mit. Bei dem Hund soll es sich um einen großen, beigen Boxer-Mix handeln. Wer den Vorfall beobachtet und Hinweise zu dem Hundehalter geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1