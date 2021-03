Ludwigshafen. Erfreuliche Nachricht für Eltern: Die Kindertagesstätten in Ludwigshafen gehen – wie landesweit vorgesehen – ab Montag, 15. März, wieder in den Regelbetrieb, teilte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) am Donnerstag mit. Um die Erzieherinnen vor einer Infektion zu schützen, werden sie an zwei Terminen geimpft – an den Samstagen 13. und 20. März. Bis zur Verabreichung des Vakzins stellt die Stadt den Erzieherinnen täglich einen Selbsttest zur Verfügung. „Damit gehen wir über die Vorgabe des Landes hinaus. Dieser Schritt soll zur Entspannung der Lage beitragen“, so Reifenberg. Auch andere Berufsgruppen sollen bald geimpft werden, etwa Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes, in Betreuenden Grundschulen oder im städtischen Kinderheim.

Für die Lehrer sei ebenfalls eine Impfung angedacht, so die Bürgermeisterin weiter. Diese Aktion erfolge aber nicht in der Regie der Kommunen, dafür sei das Land zuständig. Ab 8. März starten die Fünft- und Sechsklässler in den Wechselunterricht. Ab 15. März sollen die anderen Klassenstufen folgen. ott