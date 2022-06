Reaktionen auf globale Entwicklung

Marlies Pöschl hat im Kunstverein Ludwigshafen ihre erste große Einzelausstellung in Deutschland mit dem Titel „Technologies of Togetherness“. Die Künstlerin beschäftigt sich schon länger auf sehr unübliche Weise mit Care-Projekten (Fürsorge), aber auch der Chancengleichheit und Ökologie: Eine junge Generation – Marlies Pöschl ist 1982 in Salzburg geboren – fragt völlig neu nach dem Überleben in der bedrohlichsten Krise der Erde, laut den Medien haben wir noch etwa sieben Jahre Zeit, bis unser globales CO2-Budget bis zum Erreichen des 1,5 Grad-Marke aufgebraucht ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber gleichzeitig erforscht die Künstlerin, wie die Menschheit andere Wege finden könnte, wie wir besser miteinander umgehen können und dabei gleichzeitig lebendig, lustig und sogar mystisch.

Voller Empathie

Als erstes Beispiel kann die Arbeit „Aurore“ von 2018 gelten, in der mehrere Ebenen zusammenfließen: In einer sechsmonatigen Residency mit französischen Schülerinnen wurden kleine Maschinen entwickelt, die Gefühle ausdrücken können und dann zu Seniorinnen gebracht. Die Ergebnisse sind gleichzeitig humorvoll, empathisch und ergreifend. Oder die Video-Installation „Jenseits der Abdeckung“ (2022), die das zurückgezogene Leben einer elektrosensiblen Seniorin dokumentiert, die immer weiter in die Berge fliehen muss, um der Strahlung zu entgehen. Die Künstlerin hat deshalb mit einer aufziehbaren Beaulieu-Kamera gearbeitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sehr ungewöhnlich auch ihre Beschäftigung mit dem Medium Bewegtbild, Film oder Video: In der Arbeit „Cinema Cristal“ (2017) reiste Marlies Pöschl in den Iran und beschäftigte sich mit dem vehementen Umschwung nach der iranischen Revolution. Waren zuvor in der großen Einkaufsstraße Laleh Zar unzählige Kinos, wurden sie inzwischen durch Lampengeschäfte ersetzt. Das filmische Bild ist zerstört, aber herauskristallisiert zu einem neuen Bildertanz, der sehr schön ist und gleichzeitig sehr bedauerlich.

Die neueste Arbeit der in Kunst, Film und neue Medien ausgebildeten Künstlerin behandelt den hinter der Rhein-Galerie in Ludwigshafen gelegenen Getreidespeicher, der gerade höchste Aktualität erlangt durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die drohende globale Nahrungsmittelknappheit.

Unter dem Titel „Evernormal Granary“ beschäftigt sich das Video also mit Lebensmittelsicherheit. Aber sehr ungewöhnlich: Abgesehen von der vollautomatischen Anlage, die auf die eingelagerte Menge reagiert, werden hier Tanz und Sprache eingesetzt. Eine Maus hat ja eine völlig andere Perspektive auf einen Getreidespeicher als dessen Verwalter. Eine großartige Ausstellung mit vielen Facetten unserer Welt und unseres persönlichen Lebens!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3