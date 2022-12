Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Feuerwehr ist am Sonntag um 21.31 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in die Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen gerufen worden. Zwei Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt werden, elf weitere Bewohner waren bereits außerhalb des Gebäudes, wie die Feuerwehr mitteilt.

Im zweiten Obergeschoss sorgte eine überhitzte Herdplatte mit angebranntem Essen für die Rauchentwicklung. Eine Mutter und ihr Kind wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt, konnten danach aber wieder entlassen werden. Nach ausführlichem Lüften, könnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.