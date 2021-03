Ludwigshafen. In Oggersheim haben am frühen Freitag erneut zwei Mülleimer gebrannt. Weil die Flammen an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Merianstraße hochschlugen und Rauch in das Gebäude zog, mussten 19 Bewohner gegen 2.30 Uhr vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Eine bettlägerige Person und eine Angehörige wurden indes in ihrer rauchfreien Wohnung betreut, teilte die Feuerwehr weiter mit. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausgerückt war, belüftete das Gebäude. Zugleich musste sie einen weiteren Mülleimerbrand in unmittelbarer Nähe in der Schillerstraße/Kapellengasse löschen. Der Gesamtschaden beträgt rund 50 000 Euro.

AdUnit urban-intext1

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere Mülleimer angezündet worden sind, hält die Polizei einen Tatzusammenhang wegen der räumlichen Nähe für durchaus möglich. „Wir haben die Ermittlungen intensiviert“, sagte eine Behördensprecherin auf Nachfrage, ohne nähere Angaben zu machen. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. ott