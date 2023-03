Raubüberfall in Ludwigshafener Gartenstadt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag eine 65-Jährige in in der Hochfeldstraße in Ludwigshafen überfallen. Wie die Polizei berichtet, stieß der Täter die Seniorin auf dem Gehweg zu Boden und stahl ihre Geldbörse. Anschließend flüchtete er über die Buchenstraße in Richtung Raschigstraße. Laut Zeugenbeschreibung handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen circa 20-jährigen Mann von schlanker Statur. Er trug dunkle Kleidung sowie eine schwarze Kappe. Die Polizeikräfte fanden bei ihrer Fahndung Teile des Diebesguts und stellten es sicher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9630 zu melden.

