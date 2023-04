Raubüberfall auf Wettbüro in Ludwigshafen: Mitarbeiter mit Messer bedroht

Ludwigshafen. Ein Wettbüro in der Kurzen Straße in Ludwigshafen ist am Samstagabend ausgeraubt worden. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Geschäft gegen 20.55 Uhr, drohte einem Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld, berichtet die Polizei. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll eine blaue Jeans, eine Camouflage-Jacke, eine schwarze Mütze sowie eine FFP-2 Maske und eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen des Raubüberfalls werden gebeten, Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de abzugeben.