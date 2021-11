Raubüberfall auf Ludwigshafener Tankstelle - Polizei sucht nach Zeugen

Ludwigshafen. Bei einem Raubüberfall auf eine Ludwigshafener Tankstelle haben zwei bislang unbekannte Täter am Mittwochabend eine Kassiererin mit Pistolen bedroht. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen gegen 22.10 Uhr in der Brunckstraße nach Geschäftsschluss zu. Die beiden Unbekannten forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem die Tageseinnahmen schon im Tresor gesichert waren, nahmen sich die Kriminellen zwölf Dosen eines Spirituosen-Mischgetränks sowie mehrere Schokoladenpackungen im Gesamtwert von knapp Hundert Euro. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Der eine Täter war etwa 1,80 m groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke, eine Schirmmütze sowie einen schwarzen Mundschutz.

Der andere Täter war etwa 1,70 m groß und kräftig. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke sowie einen weißen Mundschutz.

Eine Zeugin sah außerdem, dass kurz nach Erlöschen des Lichtes in der Tankstelle ein älterer weißer Kastenwagen aus dem hinteren Bereich der Tankstelle auf die Brunckstraße fuhr.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu wenden.