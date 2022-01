Raubüberfall auf Café in Mundenheim

Ludwigshafen. Ein bislang Unbekannter hat am Freitagabend ein Café im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim ausgeraubt. Wie die Polizei berichtete, betrat kurz vor 21:30 Uhr ein männlicher Täter ein leeres Café in der Rheingönheimer Straße und forderte von der allein anwesenden Bedienung Geld. Dabei bedrohte er die Frau mit einem Messer. Sie übergab ihm den Bediengeldbeutel mit dreistelligem Bargeldinhalt. Der dunkel gekleideter Täter flüchtete darauf unerkannt zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief nach Angaben der Beamten erfolglos. Wer Angaben zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Täter machen kann möchte sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0621/963-2773 mit der Polizei in Verbindung setzen.

