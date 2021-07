Raubüberfall auf Bistro

Ludwigshafen. Zwei Unbekannte haben einen Raubüberfall auf ein Bistro in Ludwigshafen verübt. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter in der Nacht zum Dienstag gegen 3.50 Uhr in das Lokal ein. Dort fesselten sie eine 48 Jahre alte Angestellte, die sich im Gastraum aufhielt. Anschließend brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld in noch unbekannter Höhe. Auch aus der Kasse nahmen sie Bargeld mit, ehe sie zu Fuß in Richtung Rohrlachstraße flüchteten. Die 48-Jährige schaffte es, auf die Straße zu gelangen und durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen. Zeugen eilten zu ihr und halfen ihr. Die alarmierte Polizei fahndete im Nahbereich nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg.

Einer der Räuber soll etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er habe einen Vollbart, kurzes dunkles Haar und sei mit einem weißen T-Shirt, schwarzer Jogginghose und schwarzem Sweatshirt bekleidet gewesen. Sein Komplize wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll dunkles kurzes Haar haben und trug eine schwarze Basecap und einen Schlauchschal, den er über den Mund gezogen hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73 entgegen. jei