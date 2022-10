Ludwigshafen. In Ludwigshafen wurde am Freitagabend eine Frau mit dem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 28-Jährige gegen 19 Uhr in der Fröbelstraße ausgeraubt. Die Frau gab dem Unbekannten 400 Euro Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung der dortigen Grünanlage. Laut Polizei soll der Täter männlich und ungefähr 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0621 963 – 2403.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1