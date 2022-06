Raub in Lagerhalle in Ludwigshafen – Mitarbeiter verletzt

Ludwigshafen. Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in Ludwigshafen in eine Lagerhalle eingebrochen, und haben dabei Pakete gestohlen und einen Mitarbeiter verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ging Freitagnacht der Notruf eines 61-jährigen Mitarbeiters einer Firma in der Rheinhorststraße ein. Zwei Männer sollen ihn während er seinen Lieferwagen, einen Fiat Ducato beladen wollte, niedergeschlagen haben. Anschließend bedrohten sie ihn mit einem Messer und stahlen Pakete aus dem Kastenwagen. Im Anschluss flüchteten beide mit einem unbekannten Fahrzeug. Der Mitarbeiter wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt: 20 bis 30 Jahre, beide trugen dunkle Trainingsanzüge mit Kapuze und waren mittels Mundschutz maskiert. Zeugen sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 wenden.

