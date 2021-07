Raub in Bistro: Flüchtige Täter fesseln Angestellte

Ludwigshafen. Bei einem Raub in einem Bistro haben zwei Täter eine Angestellte gefesselt. Bei der Tat am frühen Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr in dem Lokal in der Frankenthaler Straße erbeuteten die beiden Unbekannten Bargeld in noch nicht feststehender Höhe, berichtete die Polizei. Dazu hatten sie zwei Geldspielautoamten aufgebrochen. Zudem steckten die Täter Bargeld aus der Kasse und von der 48-Jährigen ein. Daraufhin flüchteten die beiden in Richtung Rohrlachstraße.

Die Angestellte schaffte es daraufhin, auf die Straße zu gelangen, hieß es seitens der Polizei weiter. Durch Hilferufe habe sie auf sich aufmerksam macht. Zeugen seien schließlich herbeigeeilt und kümmerten sich um die Frau. Die Polizei fahndete im Nahbereich des Tatorts ohne Erfolg nach den beiden Tätern.

Die Unbekannten wurden von der Polizei wie folgt beschrieben: Der erste Täter soll etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er habe dunkle kurze Haare und einen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einem weißem T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Sweatshirt mit Reißverschluss bekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze Sporttasche mit sich geführt.

Der zweite Täte soll rund 1,70 Meter große gewesen sein und ebenfalls dunkle kurze Haare haben. Be der Tat habe er eine schwarze Schirmmütze auf dem Kopf und eine schwarze Mundbedeckung in Form eines Schlauchschals getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.