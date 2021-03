Ludwigshafen. Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten unterstützt die Anregung der Freien Wähler, dass die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis einen gemeinsamen Neubau für ihre Verwaltungen prüfen sollen. „Das führt zu kurzen Wegen und Synergie-Effekten“, heißt es in einer Mitteilung. Eine solche Lösung am Berliner Platz sieht die Fraktion jedoch nicht als möglich an, weil es keine passenden Flächen gebe. Das Grüne Forum und Piraten schlägt als möglichen Standort eines „Rathauscampus“ die Walzmühle vor. Der vordere Teil der Walzmühle hin zum Blochplatz solle abgerissen und neu gebaut werden. Mit der Eigentümerin ProConcept AG gebe es bereits einen kompetenten Bauträger, die Räumlichkeiten könnten angemietet werden, so die Vorstellung der Fraktion. jei