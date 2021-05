Rathaus leert sich stetig

Ludwigshafen. Ende des Jahres sollen Rathaus und Rathaus-Center schließen. Bis dahin muss die Verwaltung den Turm vollständig leergezogen haben. Auf diesem Weg ist nun ein weiterer Meilenstein erreicht, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Demnach hat die Verwaltung für 111 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtkasse passende und auch für Bürgerinnen und Bürger gut erreichbare Ausweichquartiere gefunden.

So zieht der Bereich Stadtplanung ab diesem Freitag in das dritte und vierte Obergeschoss des Gebäudes in der Halbergstraße 1. Die Bauaufsicht folgt am Freitag, 11. Juni, und wird im Erdgeschoss untergebracht. Der Bereich Stadtkasse zieht Mitte Juni in das TWL-Verwaltungsgebäude in der Bismarckstraße 63 um. Die Stadtverwaltung versichert, dass durch den Umzug für den Kundenverkehr nur an vereinzelten Tagen Einschränkungen entstehen werden.

Bis Ende des Jahres werden die restlichen vier Etagen des Rathausturms freigeräumt. Betroffen sind noch das Standesamt und der Bürgerservice, die Poststelle, die IT-Dienste und die Gebäudewirtschaft. Insgesamt werden und wurden für 408 Mitarbeiter Ausweichquartiere gefunden.