Rathaus-Center – letzter Mieter darf bleiben

Ludwigshafen. Als letzter Mieter des eigentlich zum Jahreswechsel dauerhaft geschlossenen Rathaus-Centers in Ludwigshafen hat Advar Tolu (Bild) für Schlagzeilen gesorgt, jetzt scheint die Auseinandersetzung mit der Stadt ein Ende gefunden zu haben. Wie ein Verwaltungssprecher auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, wurde „im Fall des verbleibenden Mieters eine Lösung gefunden, die dessen Verbleib bis zum Ende der Vertragslaufzeit ermöglicht“. Der Betreiber des Rapid Schuh- und Schlüsselservice darf also bis Mitte 2023 mit seinem Geschäft in dem Einkaufszentrum bleiben. Nach Tolus Angaben läuft der Vertrag bis August kommenden Jahres.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Stadt dem Schuhmacher kein Abfindungsangebot mehr unterbreiten wird, damit er seinen Laden vorzeitig aufgibt und somit den geplanten Rückbauarbeiten im Rathaus-Center nicht mehr im Wege steht. Auch eine gerichtliche Auseinandersetzung wäre damit vom Tisch. Die Arbeitsschritte seien so koordiniert worden, dass der Ladenbetrieb im nördlichen Teil der Passage sie nicht behindere, so der Sprecher. „Insofern ist das Verfahren aus Sicht der Stadtverwaltung beendet.“

Wie berichtet, hatte der Voreigentümer des Rathaus-Centers versäumt, den Mietvertrag des Schuhmachers fristgerecht zu kündigen. Tolu beharrte seitdem auf dessen Erfüllung. Er selbst war am Donnerstag nicht zu erreichen. jei (Bild: J. Eistetter)