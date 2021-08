Rassehundeschau in Ludwigshafen am Sonntag ganz ohne Besucher

Ludwigshafen. Ganz im Schatten der Corona-Krise stand die Rassehunde-Ausstellung am Wochenende in Ludwigshafen. Kein Rahmenprogramm, keine Shows, lediglich 800 statt der sonst üblichen 10 000 Besucher auf dem Gelände - die Vorgaben machten den Verantwortlichen zu schaffen. Am Samstagmittag folgte ein weiterer Rückschlag: „Keine Besucher am Sonntag in der Eberthalle zugelassen!“, hieß es in einer kurzfristig versendeten Mitteilung, die auf der aktualisierten Corona-Verordnung basierte. „Unter solchen Bedingungen wird es die Schau wohl nicht mehr geben“, sagt Herbert Klemann, Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Sektion im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH).

Der Verband sei mit den Vorgaben seitens der Politik nicht glücklich und zweifele an der Verhältnismäßigkeit. Zuvor hatte bei den Hundezüchtern noch verhaltener Optimismus geherrscht, nachdem mit der Ausstellung in Ludwigshafen erstmals wieder ein derartiges Event möglich sein sollte. Der Parkplatz vor der Eberthalle war voll besetzt. Mit 350 Zuschauern war die zugelassene Kapazität in der Halle schnell erreicht. Für die Hundefreunde aus nah und fern galt die „3G“-Regelung, auf Shows und Dog Diving musste verzichtet werden.

Im Mittelpunkt stand traditionell die Hundebewertung. 1000 Tiere pro Tag nahmen die Richter, zu denen auch Herbert Klemann seit 25 Jahren gehört, in Augenschein. Auf die Präsentation der Hunde folgte das Richten, getrennt nach Rasse, Klasse und Geschlecht. Wenn das Tier dem Rassestandard in hohem Maße genügte, gab es die Formwertnote „vorzüglich“. „Kleine Hunde standen diesmal hoch im Kurs“, berichtet Klemann. Neben Chihuahuas waren auch 70 Rhodesian Ridgeback und 80 Dackel gemeldet.

Massive Einnahmeausfälle

Während der veranstaltende VDH über Einnahmeausfälle in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sowie den zusätzlichen Personalaufwand für die Einlasskontrolle klagte, war das Bild bei den 30 Standbetreibern uneinheitlich. „Uns geht es nicht schlechter als vor der Pandemie“, erzählt Peter Voss von „The Royal Dog and Cat“. Das in Oberfranken ansässige Unternehmen vertreibt sämtliche Accessoires rund um den Hund und aus eigener Herstellung. Die Nachfrage sei ungebrochen, gerade der Online-Handel habe zuletzt einen Boom erlebt. Deswegen falle es auch kaum ins Gewicht, dass Corona-bedingt nur wenige Verkaufsstände aufgebaut wurden. In der deutlich zu heißen Eberthalle gingen Decken, Hundebetten und das klassische Halsband am besten weg.

Ein ebenso ungewöhnliches wie weitgehend unbekanntes Angebot präsentierte Hans-Paul Dahm. „Der erste Friedhof gemeinsam für Mensch und Tier“ ist ein Projekt, das die Abteilung „Unser Hafen“ innerhalb der Deutschen Friedhofsgesellschaft umgesetzt hat. Auf Hundeschauen ist der Verein regelmäßig vertreten, in Ludwigshafen das erste Mal. „Das Interesse steigt“, sagt Dahm. „Menschen setzen sich gerade in diesen Zeiten verstärkt mit ihrem Tod auseinander.“ Ein gemeinsames Grab für Mensch und Hund könne Teil der Vorsorge werden.

Friedhof für Mensch und Tier

Jederzeit dürfen das Haustier - auch Katzen und Pferde sind erlaubt - und sein Besitzer den Friedhof zu Lebzeiten besuchen. Die Ruhestätte auf den Rheinhöhen in Braubach, 15 Kilometer von Koblenz entfernt, ist die bundesweit einzige, weitere Friedhöfe sind in Planung. „Bei einer Neueröffnung kann der Vertrag dann umgeschrieben werden“, erklärt der Berater. Auf diese Weise soll eine heimatnähere Bestattung ermöglicht werden. Stirbt das Tier, wird es im Tierkrematorium eingeäschert. Folgt später der Mensch, so werden die Urnen nach einer Feier in der Waldkapelle gemeinsam beigesetzt.

Insgesamt bot die Rassehunde-Ausstellung trotz widriger Umstände einen vielfältigen Einblick in das Leben mit dem treuen Vierbeiner. Ob und wie es in Ludwigshafen mit der traditionsreichen Veranstaltung weitergeht, bleibt offen.