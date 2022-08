Rassehunde präsentieren sich in der Eberthalle

Ludwigshafen. Der VDH-Landesverband Rheinland-Pfalz lädt am 27. und 28. August zu seiner 17. Rassehundeausstellung. Vertreten sind rund 2000 Hunde aus mehr als 200 unterschiedlichen Rassen. In der Ebert-Halle und auf dem Freigelände in Ludwigshafen werden sie von mehr als 50 Zuchtrichtern aus zehn Nationen begutachtet. Alle Vierbeiner wetteifern um den Titel „Schönster Hund der Schau“, der am Sonntag gegen 17 Uhr gekürt wird.

Vorher müssen sich die Hunde zunächst in ihrer eigenen Rasse beweisen, erst dann treten sie gegen die anderen Rassen an, um am Ende der Schönste von allen zu sein. Aussteller und Ausstellerinnen aus 18 Nationen haben ihre Teilnahme angekündigt: Sie kommen aus Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien und der Tschechischen Republik sowie der Ukraine.

Für die Besucher läuft ab 10.30 Uhr im Ehrenring ein interessantes Showprogramm. Es werden Gehorsamsübungen (Obedience) gezeigt, Dogdancing, Agility-Vorführungen, auch die Bundesrettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim zeigt ihre Arbeit. Leonid Beljakov wird mit seinen Hunden Comedy zum Besten geben. In den Pausen werden die einzelnen Rassen vorgestellt, so dass der interessierte Hundefreund erfährt, welcher Vierbeiner am besten zu ihm passt. Beim „Dogdiving-Wettbewerb“ im Außenbereich springen Hunde um die Wette in einen Swimmingpool. Wer am weitesten springt, gewinnt. Besucherhunde, die daran Spaß haben, sind herzlich eingeladen, kostenlos mitzumachen! Wie der Veranstalter mitteilt, gibt es Futterpreise zu gewinnen.

Überall in und um die Eberthalle herum bieten Fach-Verkaufsstände Produkte rund um den Hund an. Die Rassehundevereine sind mit Informationsstände vertreten. Der Eintritt zu der zweitägigen Veranstaltung kostet zehn Euro, Kinder bis vierzehn Jahre zahlen fünf Euro und Familien (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern) 25 Euro. Für Besucherhunde (gültiger Impfausweis mit Tollwutschutz erforderlich) wird einer Gebühr von zwei Euro fällig. Die Schau ist für Besucher jeweils von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Info: Mehr Infos unter www.vdh-rheinland-pfalz.de