Ludwigshafen. Ein 54-jähriger Mann hat am Montag in Ludwigshafen randaliert. Wie die Polizei mitteilt, warf der Mann um die Mittagszeit Gegenstände aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Edingen - darunter ein Messer, ein Tresor und ein Fahrrad. Da der Mann auf Ansprache nicht reagierte, wurde er durch die Polizei gefesselt und durch dem Kommunalen Vollzugsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand.

