Ludwigshafen. Anja Rakowski (Bild) ist zur neuen stellvertretenden Leiterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ernannt worden. Die 51-Jährige übernimmt die Abteilung Polizeieinsatz. Als ständige Vertreterin des Behördenleiters ist sie die erste Polizeibeamtin in Rheinland-Pfalz in dieser Leitungsfunktion, teilte das Innenministerium mit. Sie folgt Georg Litz, der seit Dezember Polizeipräsident ist. Rakowski trat 1990 in den Polizeidienst des Landes. Nach dem Studium an der Hochschule der Polizei wurde sie 2009 stellvertretende Leiterin der Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn. 2013 übernahm sie die Leitung der Polizeiinspektion Mainz und wechselte 2016 in das Innenministerium, wo sie später die Leitung des Lagezentrums übernahm. Seit 2019 war sie im Polizeipräsidium Leiterin des Präsidialstabs. Rakowski ist für mehr als 1700 Mitarbeitende verantwortlich. ott (Bild: Ministerium)