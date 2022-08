Ludwigshafen. Ein Ladendieb hat am Freitag nach seinem räuberischen Diebstahl in der Rheingalerie einem Ladendetektiv einen Stoß versetzt. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann danach zu fliehen. Der Täter wurde bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten und erhielt im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ein Hausverbot sowie bekam einen Platzverweis erteilt.

Der Ladendetektiv hatte den 43-jährigen Mann zuvor bei einem Ladendiebstahl beobachtet und anschließend auf die Tat angesprochen.

