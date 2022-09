Radfahrer unter Drogeneinfluss flüchtet von Unfallstelle in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Radfahrer unter Drogeneinfluss hat am Freitagnachmittag eine Unfallflucht in Ludwigshafen begangen. Wie die Polizei berichtet, touchierte der 45-Jährige ein geparktes Auto in der Mundenheimer Straße und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Eigentümerin des beschädigten Wagens das Unfallgeschehen. Die benachrichtigte Polizei konnte den Radfahrer antreffen. Ein Drogenschnelltest reagierte bei ihm positiv. Er wird sich für einen Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro verantworten müssen.

