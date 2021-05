Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich

Ludwigshafen. Ein Radfahrer ist in der Nacht zu Sonntag alleinbeteilig in Ludwigshafen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 58-Jähriger gegen 4.25 in der Bremserstraße unterwegs, als eine Anwohnerin durch einen Knall aufschreckte und beim Blick aus dem Fenster den gestürzten Radfahrer entdeckte. Sie verständigte Polizei und Rettungsdienst. Der Radfahrer hatte nach eigenen Angaben sein Licht während der Fahrt einstellen wollen. Dabei fuhr er gegen den Bordstein. nach dem Sturz wurde er mit leichten verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

„Der Fahrer war fahrtüchtig“ betonte ein Polizeisprecher. Am Rad entstand ein Schaden von etwa 60 Euro.