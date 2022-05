Radfahrer stößt mit Autofahrer zusammen und flüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend mit einem Autofahrer in Ludwigshafen zusammengestoßen und gestürzt – danach ist er aber geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer von einer Tankstellenauffahrt auf die Brunckstraße und kollidierte dort mit einem kreuzenden Radfahrer. Dieser stürzte dabei auf die Motorhaube des 57-Jährigen. Anschließend stieg er wieder auf sein Fahrrad und fuhr einfach weg. Ob der Radfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am PKW auf circa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 963 2222 zu melden.

