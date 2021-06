Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit anderem Radler - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Montagnachmittag in Ludwigshafen ist einer der beiden Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 68-Jähriger gegen 15.30 Uhr von der Hochfeldstraße nach links in die Raschigsraße abiegen - dabei stieß er mit einem aus Richtung Bruchwießenstraße kommenden Radfahrer zusammen. Der 68-Jährige stürzte und zog sich einen Bruch des Schlüsselbeins zu. Während eine Frau dem Verletzten erste Hilfe leistete, entfernte sich der Radler von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizeit bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

