Quote sinkt leicht auf 9,6 Prozent

Ludwigshafen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im Juli erneut leicht verbessert. Insgesamt 9039 Personen waren erwerbslos gemeldet – 188 weniger als im Vormonat und 675 weniger als im Juli vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 9,6 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Speyer, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, sank die Quote sogar um 0,2 Punkte auf 7,0 Prozent.

Insgesamt hat der Arbeitsmarkt im Bezirk seinen Erholungskurs fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung der Agentur für Arbeit. Gleichwohl sei es zu dem für diesen Monat üblichen leichten Anstieg im Bereich der Jugendlichen unter 25 Jahren gekommen. „Im Juli kommt es üblicherweise zu einem Anstieg bei den Jugendlichen unter 25 Jahren. So auch in diesem Jahr, denn es waren 152 junge Menschen mehr arbeitslos gemeldet, was einen Anstieg von elf Prozent entspricht“, sagt Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Dies waren überwiegend junge Menschen, deren Ausbildung endete und die nun eine neue Anstellung suchen. Ihre Chancen, schnell wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sind sehr gut, denn ausgebildete Fachkräfte werden in allen Bereichen stark nachgefragt.“

So sei die Nachfrage nach Personal im Juli angestiegen. Der Arbeitsagentur wurden 135 neue Stellen gemeldet, 26 mehr als im Juni. Der Stellenbestand umfasst aktuell 514 Jobmöglichkeiten. jei