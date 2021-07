Quellgarten soll neu aufsprudeln

Ludwigshafen. Der Quellgarten im Ludwigshafener Ebertpark ist in die Jahre gekommen. Die Stadt beschreibt den Zustand der Anlage, die 2018 gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Halle unter Denkmalschutz gestellt wurde, als „bedenklich marode“. „Die Anlage ist undicht, der Beton gerissen, die Pumpentechnik veraltet und nicht funktionstüchtig“, sagt Matthias Ehringer, Denkmalpfleger der Stadt. Aus diesem Grund steht nun eine aufwendige Sanierung an, die ersten Schritte sollen im September erfolgen. Grundlage ist laut Verwaltung die nun förmlich zugestellte Förderzusage des Bundes über 200 000 Euro.

Die Erneuerung der Anlage wird insofern schwierig, als dass keine Pläne vorliegen, die den Aufbau, den Leitungsverlauf und die Technik nachvollziehbar machen. „Man sieht zwar, wo die Düsen, aus denen das Wasser sprudelte, sich befinden, aber viel mehr nicht“, sagt Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen. In einem ersten Schritt solle daher zunächst der Aufbau der Betonbecken erkundet werden. Danach werden die Abdichtungsfolien entfernt, um so das ursprüngliche Bauwerk und die Aufgabenstellung besser einschätzen zu können.

Die Bepflanzung wird den Erfordernissen angepasst. „Sie wurde in den letzten Jahren bereits erneuert und wird im Bereich der Bachläufe etwas zurückgenommen“, so Bindert. „Da steht uns ein spannendes, archäologisches Bauen mit Überraschungen bevor“, kündigt sie an.

Ziel ist es, den Quellgarten möglichst nahe an seinen Originalzustand zu bringen. Insbesondere die Quell- und Wasserbecken werden saniert und die Pumpentechnik überholt. So soll wieder ein bespielbarer Wassergarten entstehen. Die Stadt bittet darum, alte Fotos und Informationen, die bei der Sanierung helfen können, an die E-Mail-Adresse gruenflaechen-fridhoefe@ludwigshafen.de zu senden. jei

