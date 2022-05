Quartierbüro mit neuem Konzept eröffnet

Ludwigshafen. Nach mehrmonatigem Umbau ist das SPD-Quartierbüro in der Ludwigshafener Gartenstadt am Wochenende bei einem Tag der offenen Tür neu eröffnet worden. Das von der SPD Rheinland-Pfalz initiierte Projekt in der Ernst-Reuter-Siedlung wird von nun an als Gemeinschaftsvorhaben von der AWO Pfalz und dem SPD-Landesverband betrieben – unterstützt vom SPD-Stadtverband Ludwigshafen und dem SPD-Ortsverein Gartenstadt. Das Quartierbüro ist in den vergangenen Jahren ein fester Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels geworden. Als wegen der unklaren weiteren Finanzierung des Projekts dessen Aus drohte, machten die Bürger mobil. Letztlich sicherte der Einstieg der AWO den Fortbestand.

Leben kehrt zurück

Laut SPD-Mitteilung vom Wochenende werden die Räume in der Kärntner Straße 19 in Zukunft im Sinne eines modernen Co-Working-Spaces zu einem Teil auch durch den SPD Unterbezirk Vorderpfalz und auch weiter für regelmäßige Sprechstunden der Ludwigshafener Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger genutzt.

„Nach der erfolgreichen Umbauphase kehrt jetzt wieder Leben in das Quartierbüro ein. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich über ein neues Konzept freuen: Gemeinsam nutzen der SPD-Landesverband, die SPD-Regionalgeschäftsstelle und die AWO Pfalz künftig das Quartierbüro, das ein wichtiger Kommunikationsort und Treffpunkt für Jung und Alt, für Klein und Groß ist“, sagte AWO-Präsident Thomas Hitschler.

„Ich bin froh, dass die AWO gemeinsam mit uns die Quartierarbeit in der Gartenstadt weiterführt. Das ist ganz wichtig für die Menschen im Viertel und auch ganz wichtig für uns als rheinland-pfälzische SPD“, betonte der stellvertretende Landesvorsitzende Alexander Schweitzer. „Auch das neue Quartierbüro ist ein Ort der Begegnung. Die Menschen können herkommen, anderen begegnen, um Rat fragen oder um Unterstützung bei Alltagssorgen bitten. Dafür sind wir auch in Zukunft da.“

„Nah bei de Leut‘“

Auch der Ludwigshafener SPD-Vorsitzende David Guthier und Gartenstadt-Ortsvorsteher Andreas Rennig freuen sich, dass die Arbeit in dem 2018 eröffneten Nachbarschaftszentrum fortgeführt werden kann. „Das ist gut für Ludwigshafen und die Gartenstadt“, sagte Guthier. Die SPD bleibe dort, wo sie hingehöre: „Nah bei de Leut‘“, so Rennig.

Das Quartierbüro ist ein Pilotprojekt in Folge der Bundestagswahl 2017, als die AfD in der Ernst-Reuter-Siedlung 18,9 Prozent der Stimmen holte und die SPD dramatisch abrutschte. red/jei

