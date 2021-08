Quartierbüro in Ludwigshafen bleibt weiter bestehen

Ludwigshafen. Das SPD-Quartierbüro in der Ludwigshafener Gartenstadt kann weiterhin als Treffpunkt und Anlaufstelle für die Anwohner vor Ort erhalten bleiben. Das teilte die Partei am Mittwoch mit. „Die Türen im Quartierbüro bleiben weiter offen“, sagen Marc Ruland, Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, und SPD-Geschäftsführerin Daniela Hohmann. Möglich macht dies der Bezirksverband Pfalz der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der in das Projekt einsteigt. „Wir bedanken uns bei allen innerhalb der AWO-Pfalz und der Sozialdemokratie für ihr Engagement, den neuen Weg einzuschlagen“, so Ruland und Hohmann.

Somit hat das Quartierbüro auch über die ursprüngliche Projektlaufzeit bis zum 31. Oktober hinaus eine Zukunft. Über die genauen Modalitäten, also die weitere Laufzeit und die Kostenverteilung zwischen beiden Partnern, wurden noch keine Angaben gemacht. Details sollen in Gesprächen geklärt werden. „Damit ist ein wichtiger Schritt zur Neuaufstellung der Quartiersarbeit getan“, sagt AWO-Geschäftsführer Markus Broeckmann. „Unser gemeinsames Interesse ist es, dieses von den Bürgerinnen und Bürgern so geschätzte und gut besuchte Büro zu erhalten“, betonen Hohmann und Broeckmann. Auch SPD-Bundestagskandidat Christian Schreider freut sich über die Lösung. „Die AWO ist der ideale Partner dafür“, betont er.

Wie berichtet, hatten sich zuletzt Anwohner gegen die Schließung des Quartierbüros gewehrt, das vor drei Jahren eingerichtet wurde, um Stimmen von rechtspopulistischen Parteien zurückzuholen sowie Vertrauen bei den Bürgern zu schaffen. Mittlerweile ist es eine feste Anlaufstelle für Menschen aus der Ernst-Reuter-Siedlung – für Mahlzeiten, Veranstaltungen und Beratung.