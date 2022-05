Prozess beginnt neu

Ludwigshafen/Frankenthal. Wegen eines Krankheitsfalls hat am Frankenthaler Landgericht am Mittwoch der Prozess um einen versuchten Totschlag in einer Ludwigshafener Kneipe neu begonnen. Vor der Ersten Großen Strafkammer muss sich ein 36 Jahre alter Mann verantworten, der im August 2021 versucht haben soll, einen Kontrahenten zu töten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, bei einer Auseinandersetzung dreimal mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Die Stiche sollen das Opfer an der rechten Flanke, im Achselbereich und am rechten Beckenkamm getroffen haben. Es wurden eine Rippe und drei Sehnen durchtrennt.

Ihren Anfang nahm die Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und drei Bekannten sowie einem weiteren Kneipenbesucher laut Anklage durch einen zufälligen Körperkontakt. Der Onkel des späteren Geschädigten soll die Situation beobachtet und einen Schlichtungsversuch unternommen haben. Dabei bekam er einen Faustschlag auf das rechte Auge. Die vier Bekannten seien dann auf den Onkel losgegangen, woraufhin sich wiederum der Neffe einschaltete. Der Haupttäter zückte das Messer und attackierte ihn laut Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Es sind Verhandlungstage bis Anfang Juli angesetzt. Der erste Anlauf des Verfahrens hatte am 7. April begonnen. jei