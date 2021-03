Ludwigshafen. Das Aktionsbündnis Wohnen Ludwigshafen beteiligt sich am europaweiten Housing Action Day. Am Samstag, 27. März, ist ein Protestzug durch die Ludwigshafener Innenstadt geplant, mit dem der Forderung nach bezahlbarem und menschenwürdigem Wohnraum Nachdruck verliehen werden soll. Treffpunkt ist um 11 Uhr in der Bismarckstraße 55 (ehemaliger Knödelbrunnen). „In Ludwigshafen ist der durchschnittliche Mietpreis seit 2002 um fast 20 Prozent gestiegen“, kritisieren die Initiatoren in der Ankündigung. Gebaut werde vor allem im hochpreisigen Sektor. Die Zustände in den Einweisungsgebieten würden verdeutlichen, wie schlecht es mit würdevollem Wohnen in der Stadt aussieht. jei