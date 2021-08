Proteste gegen Jens Spahn bei Wahlkampftermin in Oggersheim

Ludwigshafen. Auf Einladung des Ludwigshafener Bundestagsabgeordneten und CDU-Direktkandidaten für die Wahl am 26. September ist am Donnerstag Gesundheitsminister Jens Spahn nach Oggersheim gekommen. Vor dem Veranstaltungsort im Brauhaus Mayer hatten sich am Morgen nach vorläufigen Polizeiangaben rund 30 Personen versammelt, die gegen Spahn und dessen Politik protestierten. "Wir, das Volk, fordern Ihren Rücktritt", "Deutschland, entspahn dich" und andere Botschaften waren auf Plakate und Banner geschrieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei war nach Angaben eines Sprechers mit etwa einem Dutzend Beamten vor Ort, zusätzlich waren Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) im Einsatz. "Wir waren vorbereitet", so der Sprecher. Die Stimmung sei zwar aufgeladen gewesen, zu tätlichen Zwischenfällen sei es aber nicht gekommen. "Nach ersten Erkenntnissen steht eine Beleidigung im Raum", so der Sprecher. Eine finale Bilanz könne erst später gezogen werden.