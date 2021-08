Projekt für die Zukunft der Kirche

Ludwigshafen. Die Jona-Kirchengemeinde in West startet am kommenden Wochenende, 14. und 15. August, ein Experiment, das sich mit der eigenen Zukunft befassen soll. Bei dem Projekt mit dem Titel „Experimatthäus“ geht es laut Mitteilung um die Frage, wie eine Kirche heute aussehen muss, damit sie für Menschen attraktiv ist, die auf der Suche nach Gott, Gemeinschaft und Raum für Veranstaltungen sind. Gerade im Schlachthofviertel in West, in dem jüngst eine Kirche abgerissen wurde, wolle sich die Kirche nicht zurückziehen, sondern sich an den Bedarfen der Menschen orientieren.

Seit der Pandemie seien Lebensmittelretter und Kleiderspender an der Matthäuskirche nicht mehr wegzudenken, sozial-diakonischer Arbeit komme eine größere Bedeutung zu. Es stelle sich die Frage, wie die Matthäuskirche weiter ein guter Ort für Menschen bleiben könne, die Unterstützung suchen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Gemeindehaus in absehbarer Zeit abgerissen und durch eine Kita ersetzt wird, befasse sich der Zukunftsausschuss der Gemeinde damit. Aus diesem Grund soll die Matthäuskirche umgestaltet und für die Gemeinde besser nutzbar gemacht werden. Vor der endgültigen Umsetzung sollen Dinge ausprobiert werden.

Am Samstag werden ab 10 Uhr Kirchenbänke ausgebaut und eingelagert, am Sonntag, 14.30 Uhr, feiert die Gemeinde dann ihren ersten Gottesdienst im veränderten Kirchenraum. Anschließend wird offen diskutiert, laut Pfarrerin Kerstin Barthels sollen möglichst viele Menschen mitgenommen werden. jei