„Zusammen in Vielfalt“ heißt das Jahresthema des Deutschen Volkshochschul-Verbands für das Jahr 2022. „Das Motto steht Ludwigshafen besonders gut“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) bei der Vorstellung des Programms zum Frühjahrssemester, das am 24. Januar offiziell beginnt. Die Stadt sei die Heimat höchst vielfältiger Menschen, was nicht nur in Bezug auf einen Migrationshintergrund

...