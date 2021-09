Produktniederschläge in Ludwigshafen im Stadtteil Oppau und bei der BASF

Ludwigshafen. Infolge einer betrieblichen Störung sind in Teilbereichen von Oppau sowie im BASF-Werkteil Nord in Ludwigshafen Schadstoffe freigesetzt worden. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte, kam es zu Niederschlägen einer öligen Flüssigkeit. Laut BASF besteht keine akute Gefahr für die Bevölkerung, Personen können sich weiter ungefährdet im Freien aufhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Anwohner werden gebeten, vorsorglich den Kontakt mit dem Stoff zu vermeiden und kein Obst und Gemüse aus dem Freien zu verzehren. Aus der Pressemitteilung des Chemiekonzerns geht hervor, dass die Umweltmesswagen der BASF Verschmutzungen auf Autos im genannten Stadtgebiet festgestellt haben.

Zurzeit wird das genaue Ausbreitungsgebiet ermittelt. Die betroffenen Straßenzüge in Oppau werden von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, der BASF-Werkfeuerwehr und über die WarnApps KATWARN und NINA informiert.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ermittelt gemeinsam mit der BASF-Werkfeuerwehr und der Umweltzentrale der BASF die Ursache der Verschmutzung. Die BASF-Analytik untersucht zurzeit die genommenen Wischproben.

Unter der gebührenfreien Telefonnummer (0800) 50 50 500 ist das Bürgertelefon der BASF eingerichtet.