Produktaustritt bei BASF: Ölige Flüssigkeit in Teilen Ludwigshafen niedergegangen

Ludwigshafen. In der Nachbarschaft des Chemieriesen BASF in den Ludwigshafener Stadtteilen Oppau und Edigheim ist am frühen Donnerstagabend eine ölige Flüssigkeit niedergegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut BASF bestand keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Personen können sich weiter ungefährdet im Freien aufhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Obst und Gemüse können demnach nach dem Waschen verzehrt werden. Verunreinigte Oberflächen können mit Wasser und handelsüblichen Spül- und Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Der Produktniederschlag entstand nach Angaben der BASF durch einen technischen Defekt bei einem Abfahrvorgang in einer Anlage im Werksteil Nord. Die Analysen der BASF hätten ergeben, dass es sich um ein handelsübliches Maschinenöl handelt. Dieses sei kein Gefahrstoff. Es sei nicht gesundheitsgefährdend. Der Reinstoff wird vom Hersteller als schwach wassergefährdend eingestuft.

Die Menschen in den betroffenen Straßenzügen in Ludwigshafen-Oppau wurden der Mitteilung zufolge von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, der BASF-Werkfeuerwehr und über die Warn-Apps Katwarn und Nina informiert. Die zuständigen Behörden seien ebenfalls informiert worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verunreinigte Fahrzeuge können nach Angaben des Chemiekonzerns auf Kosten der BASF gereinigt werden. Hierzu können sich betroffene Anwohner am Freitag, 3. September, beim Informationszentrum der BASF an Tor 5 melden. Dieses ist ab 9 Uhr besetzt. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/5050500 ist ab 8 Uhr auch wieder das Bürgertelefon der BASF eingerichtet. (mit dpa)