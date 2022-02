Produkt in Rhein ausgetreten

Ludwigshafen. Aus der Kläranlage der BASF in Ludwigshafen sind am Wochenende Stoffe in den Rhein gelangt. Wie die BASF mitteilt, ist am Sonntag im Kläranlagenauslauf eine erhöhte Konzentration von Phenoxyessigsäure festgestellt worden. Rund 150 Kilogramm seien in den Rhein gelangt, der Produktaustritt aber inzwischen gestoppt. Die BASF teilt mit, dass Phenoxyessigsäure laut Umweltbundesamt in keine Wassergefährdungsstufe eingestuft und aufgrund der geringen Menge und der Verdünnung im Rhein von keiner Gefährdung für Wasserorganismen auszugehen sei. Das Umweltministerium hat vorsorglich eine Rheininformation an die Anlieger herausgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Phenoxyessigsäure ist ein Zwischenprodukt und wird auch für die Herstellung von Riech- und Farbstoffen verwendet. Es gilt als gesundheitsschädlich beim Verschlucken und kann Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen hervorrufen. tbö

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2