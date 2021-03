Ludwigshafen. Homeschooling und Kinderbetreuung stellen für viele berufstätige Eltern eine enorme Belastung dar. Gleichzeitig fehlen den Jüngsten in der Corona-Pandemie ihre Spielkameraden sowie ausreichend Raum für Bewegung. „Das alles vergrößert das mögliche Konfliktpotenzial in den Familien“, sagte Marion Schneid, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ludwigshafen, bereits während des ersten Lockdowns. Nun da Grundschulen und Kitas schrittweise öffnen, rechnet sie mit einer zunehmenden Nachfrage des Kinderschutzdienstes.

Die Pandemie verschärft oft Konflikte innerhalb von Familien. © dpa

Familiäre Lage angespannt

„Manche Fälle werden erst sichtbar, wenn den Lehrkräften oder Erzieherinnen und Erziehern eine Veränderung bei den Kindern auffällt“, so Schneid im Gespräch mit dieser Redaktion. Auf der anderen Seite hofft sie durch den wieder angelaufenen Schul- und Kitabetrieb in Rheinland-Pfalz sowie durch die dadurch ermöglichten sozialen Kontakte auf weniger Stress in den Familien: „Wenn Eltern und Kinder die ganze Zeit auf engstem Raum zusammen sind, passiert es schon, dass öfter geschimpft wird und die Lage angespannt ist“, sagt die Vorsitzende des Ortsverbandes.

Der Kinderschutzdienst ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die von sexueller, körperlicher oder seelischer Gewalt bedroht sind. Er ist wie alle Beratungsangebote des Kinderschutzbundes in Ludwigshafen in der Corona-Krise nur telefonisch unter 0621/511-211 oder per Mail an kinderschutzdienst@kinderschutzbund-ludwigshafen.de erreichbar. Trotzdem seien die 14 hauptamtlichen Mitarbeiter und mehr als 70 Ehrenamtlichen auch im Lockdown immer verfügbar gewesen, betont Schneid. „Wir versuchen dann bei Fällen, die einen direkten Kontakt erfordern, diesen unter strengen Schutzmaßnahmen stattfinden zu lassen“, sagt sie.

Dies betreffe unter anderem den begleiteten Umgang für Trennungs- und Scheidungsfamilien. „Treffen mit dem Elternteil, das nicht das Sorgerecht für die Kinder hat, sie aber trotzdem sehen will und darf, begleiten wir momentan meistens im Freien“, berichtet Schneid. Ansonsten findet der Kontakt zwischen Helfern und Familien derzeit vor allem über Video-Konferenzen und WhatsApp statt. Generell sei der Bedarf an Beratungen in der Pandemie aber in allen Bereichen des Kinderschutzbundes Ludwigshafen gestiegen, so die Vorsitzende. „Viele Eltern sind auf der Suche nach Tagesmüttern. Die Notbetreuung können wir aber nicht leisten, das Büro Kinderbetreuung ist ein kontinuierliches Angebot“, sagt Schneid.

Mittlerweile betreuen die Tagesmütter und -väter des Ortsverbandes mehr als 300 Mädchen und Jungen. Das Büro Kinderbetreuung ist telefonisch unter der Rufnummer 0621/587-902 00 erreichbar, die Trennungs- und Scheidungsberatung unter 0621/525-227. Das bundesweite Kinder- und Jugendtelefon hat die Durchwahl 116-111.