Probleme melden auch als Radfahrer

Ludwigshafen. Der Mängelmelder der Stadt Ludwigshafen ist um eine Kategorie erweitert worden. Künftig soll er auch mehr die Belange der Fahrradfahrer berücksichtigen. Seit Donnerstag, 1. Juli, können deshalb laut Verwaltung auch Schäden an Radwegen eingetragen werden. Auch Informationen zu defekten Beschilderungen oder verblichenen Radwegmarkierungen sollen zu einer Verbesserung der Radinfrastruktur beitragen.

Der am 1. April 2019 in Betrieb genommene Mängelmelder umfasst somit folgende 13 Kategorien: wilde Müllablagerungen, Kraftfahrzeuge ohne Zulassung, defekte Straßenbeleuchtung, Bushaltestellen, Grünüberwuchs auf Straßen und Gehwegen, Reinigung Fahrbahn, Straßenschilder und Fahrbahnmarkierungen, öffentliche Kanalisation, Straßenschäden, Spielplätze, überfüllte Müllbehälter auf Grünflächen und Belange von Fahrradfahrerinnen und -fahrern.

Die Verbesserung der schnellen Kommunikation mit der Verwaltung sei laut Mitteilung seit ihrem Amtsantritt ein großes Anliegen für Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gewesen, was sich neben dem Mängelmelder etwa auch bei der Whatsapp-Bürgersprechstunde zeige. Durch die Einführung der Stelle einer Fahrradbeauftragten (wir berichteten) sowie die Einrichtung eines Fahrradfahrer-Forums will Steinruck zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Radler eingehen. Unter der E-Mail-Adresse radverkehr@ludwigshafen.de können sich Bürger auch direkt mit ihren Anliegen an die Radverkehrsbeauftragte Susanne Abel wenden. jei