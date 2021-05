„Probefahrt“ – Roller gestohlen

Ludwigshafen. Zwei Jugendliche haben den Roller eines 64-Jährigen gestohlen. Nach Polizeiangaben vom Montag erschienen die Täter am Sonntag gegen 15 Uhr bei dem Mann und bekundeten Interesse an dem vor der Tür geparkten Fahrzeug. Da der Eigentümer den Roller nicht mehr nutzte, bot er ihn zum Kauf an. Die Jugendlichen bestanden aber auf eine Probefahrt. Einer der beiden schrieb eine Adresse und eine Telefonnummer auf einen Zettel und gab diesen dem 64-Jährigen. Der Mann händigte die Schlüssel aus und die Jugendlichen fuhren davon. Von der angeblichen Probefahrt kehrten sie nicht mehr zurück. Adresse und Telefonnummer erwiesen sich als Falschangaben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-22 22 entgegen. jei

